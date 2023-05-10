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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية الآداب تعقد ندوة عن دور المنابر الثقافية في تنمية الوعي

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة الإسكندرية اليوم، في فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الآداب تحت عنوان " دور المنابر الثقافية فى تنمية وعى الشباب". 

وتحدث في الندوة كل من الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أحمد زايد  مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة إيناس دياب الأستاذ بكلية التربية النوعية ومدير مركز الحرية للإبداع، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض في سموحة، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي للجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هانى خميس عبده عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبد اللاه رئيس الجامعة الأسبق، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الجامعة.

وأكد الدكتور هاني خميس، على دور جامعة الإسكندرية وكلية الآداب فى رفع الوعي ونشر الفكر التنويرى ومناقشة القضايا المجتمعية في ظل التحديات التي تواجه الأوطان من خلال الظواهر السلبية التي تعكر الصفو العام وتبث الطاقة السلبية والخوف من المستقبل ونشر الشائعات من خلال وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة حيث تلعب الثقافة والفن دور محوري في نشر الوعي وبث روح الانتماء والولاء للوطن وتعزيز الشعور بالهوية الوطنية. 

وأشار إلى دور وزارة الثقافة فى افتتاح دور الثقافة في مختلف المحافظات من أجل تقديم أنشطة وفعاليات ثقافية تنشر الوعى بين الشباب مشيداً بدور مكتبة الإسكندرية كصرح ثقافي يتيح الفرصة لمناقشة مشكلات الوطن وتحدياته والعمل على تقديم حلول غير تقليدية وتعزز وعى الشباب عبر تنمية ثقافة القراءة.

الاسكندرية التربية النوعية التكنولوجيا الحديثة الهوية الوطنية الدكتور أحمد زايد الدكتور عبد العزيز قنصوه القضايا المجتمعية

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