المالية: حريصون على تحقيق التوازن في الموازنة الجديدة لتخفيف آثار الأزمة

قالت سارة عيد، المتحدث باسم شئون الموازنة بوزارة المالية، إننا كنا حريصين على تحقيق التوازن في الموازنة الجديدة ما بين تخفيف الآثار الناجمة عن الأزمة الحالية.

وأضافت سارة عيد، المتحدث باسم شئون الموازنة بوزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"،: "حاولنا مد مظلمة الحماية الاجتماعية، وتكملة الإنفاق في التنمية البشرية وتكملة الجهود التنموية الممثلة في المشروعات".

وأشارت سارة عيد، المتحدث باسم شئون الموازنة بوزارة المالية،: "حرصنا على أن يكون لدينا اقتصاد مرن وتنافسي لتحفيز النشاط الاقتصادي ويحقق نمو وتنمية وانتاج".

وتابعت سارة عيد، المتحدث باسم شئون الموازنة بوزارة المالية، : "الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على التضخم، ولكن لم تؤثر على الاستثمارات والمشروعات القومية".

واسترسلت: "نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية وهناك جهود جبارة لفتح أسواق خارجية"، لافته: "أصحبنا رقم 1 عالميا في البرتقال والفراولة والأزمة جعلتنا شطار، وهناك جهود في كثير من القطاعات الدافعة للنمو".

