إبراهيم عيسى: الاقتصاد المصري قوي.. وتصريحات وزير المالية في وقتها

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تصريحات وزير المالية هي التي كانت الأهم خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية جاءت في وقت مناسب لمواجهة التقارير الدولية من وكالات التصنيف الائتماني السلبية عن الاقتصاد المصري.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك دائرة حوار منتشرة الآن أقطابها متعددة جميعهم وكالات الائتمان وخرجت بتقارير سلبية عن الإقتصاد المصري، وهذه التقارير يعتمد عليها المستثمر الأجنبي بشكل كبير.

ونوه بأن هذه التقارير تسلب من الاقتصاد المصري قوته وصلابته وتضع عليه أعباء جديدة وتجعل هناك سحاب من الضباب.

وأشار، إلى أن الحكومة المصرية سارعت أن تدلي بتصريحات من أجل وقف هذا المد الدولي والانتقاد للاقتصاد المصري.

وأوضح أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على التماسك وأداء كافة المعايير الخاصة بالاستحقاقات، منوهًا بأنه من الممكن أن يكون هناك ترصد ضد مصر في التقارير الدولية وعلينا الرد والتوضيح .