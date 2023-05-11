جميع فئات فولكس فاجن تيجوان بخصم 70% لفترة محدودة| صور

تعتبر السيارة فولكس فاجن تيجوان أحد أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات وذلك وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بالإضافة للعديد من التيسيرات الآخرى.

فولكس فاجن تيجوان

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات تيبو (الفئة الكاملة )

فولكس فاجن تيجوان موديل 2019 بقيمة 5,020 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2020 بقيمة 5,264 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 بقيمة 5,338 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 بقيمة 6,457 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بقيمة 6,909 دولار.

فولكس فاجن تيجوان

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات تيبو (الفئة المتوسطة)

فولكس فاجن تيجوان موديل 2019 بقيمة 4,878 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2020 بقيمة 5,115 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 بقيمة 5,187 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 بقيمة 6,274 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بقيمة 6,713 دولار.

فولكس فاجن تيجوان

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات تيبو (الفئة الأساسية)

فولكس فاجن تيجوان موديل 2019 بقيمة 4,736 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2020 بقيمة 4,966 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 بقيمة 5,036 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 بقيمة 6,092 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بقيمة 6,518 دولار.

مواصفات فولكس فاجن تيجوان

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

أما عن الأداء الفني للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.