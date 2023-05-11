بعد قرار وزير المالية.. هؤلاء الموظفون محرومون من الترقية أول يوليو المقبل

تساءل عدد من المواطنين عن حالات حرمان الموظف من الترقية، وذلك بعد تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تنفيذ ترقيات جميع الدرجات المستحقة أول يوليو المقبل بتكلفة مليار جنيه.

حالات حرمان الموظفين من الترقية

تضمن قانون الخدمة المدنية فى مادته 69، حالات لإنهاء خدمة الموظف وبالتالى حرمانه من الترقية، والتى سوف نستعرضها من خلال هذا التقرير فيما يلى:

- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

- الاستقالة.

- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

- الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة، وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.