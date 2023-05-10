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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ترقية الدرجات المستحقة أول يوليو.. وزير المالية يعلن زيادة الأجور بالموازنة الجديدة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية  أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ ترقيات كافة الدرجات المستحقة أول يوليو المقبل  بتكلفة مليار جنيه.

تعيين 70 ألف من المدرسين


وأشار وزير  المالية  إلى أن مخصصات تعيين ٧٠ ألف  من المدرسين والأطباء والصيادلة موجودة في احتياطي الموازنة حتى تتم تلك التعيينات حيث يتم إعلان مسابقات التعيينات الجديدة خلال العام المالي الجديد

وأعلن الوزير زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات  الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ منها زيادة بن الأجور من ٤١٠  العام المالي الحالي إلى  ٤٧٠ مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة وزيادة ال٣٠٠ جنيه الجديدة في نوفمبر  الماضي بتكلفة للموازنة ٨ مليارات جنيه.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي وحضور وزير المالية لمناقشة الأجور بالموازنة الجديدة مع بدء مناقشات الموازنة الجديدة.


واستعرض الوزير الزيادة السنوية للعلاوة الدورية بتكلفة  سنوية ١٠ مليار جنيه والحافز الإضافي للدرجات الوظيفية  بما لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه  وزيادة الحد الأدنى للأجور   بتكلفة سنوية ٢٥ مليار جنيه  وكذلك زيادات أعضاء هيئة التدريس  زيادات المدرسين ٣٠٠ جنيه شهريا وحافز جوده ٣٠٠ جنيه بتكلفة نصف مليار جنيه.


وزيادة كادر الأطباء وزيادة حافز الجودة  بالإضافة إلى حافز المهن الطبية  جنيه ٤٧٥ بدل مخاطر ومضاعفة بل للموت؛ يأت والسهر والعناية المركزة.

كما أعلن الوزير أن هناك قانونا مقدما من الحكومة وتم إرساله لمجلس النواب  لرفع  الشريحة المعفاة  من ضريبة الدخل ورفع حد شريحة  الإعفاء وذلك ردا على سؤال النائبة ميرفت أليكسان حول تنفيذ توجيه الرئيس برفع شريحة الإعفاء إلى ٣٠ ألف جنيه.

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