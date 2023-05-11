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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن في مواجهة سقف ديونها باجتماع مجموعة الدول السبع.. تفاصيل

مجموعة السبع
مجموعة السبع

بدأت المواجهة في واشنطن بشأن رفع سقف الديون الأمريكية بظلالها على اجتماع لقادة مالية مجموعة السبع الذي بدأ اليوم، الخميس، ما زاد مخاوف الركود في الولايات المتحدة، حيث تسعى البنوك المركزية إلى هبوط ناعم للاقتصاد العالمي.

وزاد الرئيس جو بايدن من الضغط على المشرعين الجمهوريين، أمس الأربعاء، للتحرك بسرعة لرفع الحد المسموح به للاقتراض من الحكومة من 31.4 تريليون دولار حاليًا أو المخاطرة بإلقاء أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وكان من المتوقع أن تواجه وزيرة الخزانة جانيت يلين أسئلة من نظرائها في مجموعة السبع، المجتمعين في مدينة نيجاتا اليابانية، حول الكيفية التي تعتزم بها واشنطن منع الاضطرابات في الأسواق المالية، المتوترة بالفعل بعد الفشل الأخير لثلاثة بنوك أمريكية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية يلين، اليوم الخميس، إن التخلف عن السداد سيهدد المكاسب التي عملنا بجد لتحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية في تعافينا من الوباء، وسيؤدي إلى انكماش عالمي من شأنه أن يعيدنا إلى الوراء أكثر بكثير.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي للصحفيين، اليوم، إن القادة الماليين لمجموعة السبع، لن يناقشوا هذا الموضوع، وإنما سيناقشون طرقًا لمعالجة مخاطر النظام المالي بشكل أفضل من خلال مشاركة فهمهم للدروس المستفادة من إخفاقات البنوك الأمريكية الأخيرة.

اقتصاد العالم اضطرابات اسواق المال الاسواق المالية الديون الامريكية

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