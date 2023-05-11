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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بلد واحد منتج واحد ذو أولوية.. ورشة عمل مشتركة بين الزراعة والفاو

صدى البلد

نظمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ورشة العمل الافتتاحية لمشروع «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية»، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل «الفاو» في مصر، والدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات ورئيسًا لفريق العمل الوطني «National Task Force» للمشروع، والدكتور عز الدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي للنخيل وعضوًا بالمشروع، والذي يضم خبرات من «وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والقطاع الخاص» تغطي سلسلة القيمة لقطاع زراعة النخيل وإنتاج وتعبئة وتصنيع وتجارة وتصدير التمور، ويقوم هذا الفريق بتنسيق وتنفيذ المبادرة في مصر.   

       
يمثل وزارة الزراعة المصرية المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، وهو المسئول عن تنفيذ جزء الإنتاج الأخضر، والتي تهدف لتحسين الإنتاج وخواص المنتج المصري ليكون له قدرة على المنافسة التصديرية دولياً، وذلك من خلال تطوير العمليات البستانية ومكافحة الآفات. 

وقد مثل المعمل، فريق العمل الخاص بالمشروع، وأيضًا نخبة من أساتذة المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح. 

كما شارك في الورشة الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وبعض القيادات والباحثين في وزارة الزراعة.

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