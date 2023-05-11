مستشار رئيس جنوب السودان: سنعقد قمة لدول الجوار بمصر لحل أزمة الخرطوم

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، "توت قلواك"، إننا سنعقد قمة لرؤساء دول جوار السودان في مصر لحل الأزمة السودانية.

وأضاف "قلواك"، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «كل دولة لها خطتها وأفكارها فيما يخص السودان ولابد من وجود جلسة قريبة بين الرؤساء لوضع خطة مشتركة، ويديرها الرؤساء لتخرج بتوصيات محددة وسيكون في مصر، وستحضرها دول جنوب السودان وتشاد وهي دول الجوار الجاهزة لمثل هذا الحوار، وهي الدول المتأثرة بهذه الأزمة ولابد من وجود سلام في أقرب فرصة ممكنة».

وتابع «السودان بلد حبيب وبلد غالي ويهم دول الجوار أن تنعم بالاستقرار، والأمن المصري مربوط بأمن السودان وكذلك أمن دول الجوار كلها مترابط ببعضه البعض».