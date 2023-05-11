متحدث الزراعة: مشروعات بمئات المليارات تضخها الدولة في القطاع

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن جهود الحكومة فى الفترة الأخيرة كانت كبيرة فى قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يمثل شقا اقتصاديا ومجتمعيا، مثل “حياة كريمة”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن قطاع الزراعة يمثل أهمية بيئية، حيث إن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على البيئة، ولها رؤية كان من ضمن بنودها الحفاظ على البيئة بشكل كبير، وبالتالي أصبحت الرؤية شاملة إلى جانب ان القطاع الزراعي يمثل الأمن الغذائي المصري.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه فى قطاع الزراعة رأينا مشروعات عملاقة تنفذها الدولة المصرية، إلى جانب استثمارات بمئات المليارات تضخها الدولة فى هذا القطاع، ونتائجه نلمسها يوم بعد يوم ونتأكد من قدة القرار التي اتخذته الحكومة المصرية فى التوجه لتدعيم القطاع الزراعي.