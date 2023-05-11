سودانية جاءت للحدود المصرية توجّه رسالة للرئيسي السيسي: «أنت أبونا ووقفت دمعة أهالينا»|فيديو

قالت إحدي السيدات اللاتي جئن من الحدود السودانية إلى الحدود المصرية، إن الحكومة المصرية قامت باستقبالها استقبالاً حافلاً، معقبة: «الناس دي وقفت معانا وقفة ليست عادية».

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»: "من هنا أهنئ صوتي لأبونا السيسي وأقول له بارك الله فيك.. أنت وقفت معنا ووقفت دمعة السودانيين.. أحييك أحييك لأنك وقفت معانا وقفة ليست سهلة».

وتابعت: "السيدات الكبار كلهم بيدعو للرئيس السيسي.. وأنت وقفت معانا حتي وصلنا.. والنوبيون رحبوا بينا وكل المصريين حتي رجال الشرطة".