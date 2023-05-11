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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أطاحت به سيارة ملاكي.. مصرع عامل دليفري في حادث على كوبري فيصل

صدى البلد

لقي عامل دليفري مصرعه في حادث تصادم على نزلة كوبري فيصل اتجاه شارع السودان، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى بنزلة كوبري فيصل.

 

وعلى الفور انتقل المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم الجيزة، وبالانتقال والفحص تبيّن مصرع قائد دراجة «عامل دليفري» 21 عاما، متوفي، وبصحبته زميله 22 عاما، بعد اصطدامهما بسيارة ملاكي، فر صاحبها هاربا.

 

وألقى القبض على قائد السيارة الهاربة، وجرى التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله العميد دكتور حسن الدكروري، مأمور القسم إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

عامل دليفري حادث تصادم نزلة كوبري فيصل شارع السودان كوبري فيصل

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