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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم الزراعة: الحوار الوطني سوف يضم جميع الفئات| فيديو

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

أكد الدكتور محمد  القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تدعم الفلاح في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وتضع له “سعر ضمان”، مضيفاً أن الدولة حددت سعر الذرة الصفراء بـ 9 آلاف و500 جنيه، والذرة البيضاء 9 آلاف جنيه، والفول الصويا 18 ألف جنيه.

القرش:الحوار الوطني من الأمور الهامة التي طرحتها الدولة المصرية في الفترات الأخيرة


وأضاف "القرش"، أثناء لقائه على فضائية DMC، أن الحوار الوطني من الأمور الهامة التي طرحتها الدولة المصرية في الفترات الأخيرة، ويجب مشاركة جميع طوائف المجتمع في حوار مفتوح للتباحث، حول كيفية تحقيق إستراتيجية الدولة المصرية.

وقال المتحدث بأسم وزارة الزراعة، إن التعاون الزراعي، والزراعات التجميعية، الزراعات التعقدية، سوف يكون لها دور كبير على طاولة مناقشات الحوار الوطني، لافتاً إلى أن الحوار الوطني يضم جيمع فئات المجتمع.

 

القرش وزارة الزراعة الحوار الوطني المحاصيل الاستراتيجية التعاون الزراعي الذرة الصفراء

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