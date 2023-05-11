عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع مع شعبة الحدادة وورش اللحام بالغرفة التجارية بسيناء

اجتماع مع شعبة الحدادة
اجتماع مع شعبة الحدادة بالغرفه التجارية

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء،  اجتماعا،  اليوم الخميس، بأعضاء شعبة الحدادة وورش اللحام و الورش الحرفية ، برئاسة المهندس محمد سليم قويدر نائب رئيس الغرفة التجارية، لتذليل العقبات التي تواجههم في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء.

وقد بحث الاجتماع المعوقات والعراقيل التي تواجه التجار أثناء دخول البضائع إلى مدن المحافظة .

ووجه، سليم أثناء الاجتماع  على ضرورة  الالتزام بالأسعار و المواصفات بتوجيه من الجهات المعنية. 

 

الأكسجين:

 

وأكد سليم ، على أن  مجلس إدارة الغرفة التجارية، حريص علي توافر الأكسجين، والكربون ،  و سلك اللحام،  بناء علي الدراسة المقدمة من الغرفة التجارية ،بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

حيث سيتم التنسيق مع التجار بالغرفة  منتسبى الغرفة و الالتزام بالأسعار.

سيناء الغرفة التجارية الحدادة شعبة العقبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

منافسة مع لا أحد.. كهربا ينشر رسالة غامضة على إنستجرام

التموين: دخول السبائك والجنيهات الذهبية الواردة مع المصريين في الخارج مجانا

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

طبيب الأهلي يزف خبرا سارًا قبل مواجهة الترجي

إصابة شرطيين و10 رجال إطفاء.. انفجار ضخم بأحد المنازل في ألمانيا |تفاصيل

مدبولي: تقديم الدعم اللازم لتمويل مشروع ضخم في البتروكيماويات بقناة السويس

القصير يبحث مع نظيره المجري والمفوض الزراعي الإفريقي آفاق التعاون المشترك

عرض الخميس.. اشتري موبايل Infinix Smart الأسطوري بسعر 2146 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

فيديو

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرار الإعفاء من الضرائب| تفاصيل

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ