اجتماع مع شعبة الحدادة وورش اللحام بالغرفة التجارية بسيناء

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، اجتماعا، اليوم الخميس، بأعضاء شعبة الحدادة وورش اللحام و الورش الحرفية ، برئاسة المهندس محمد سليم قويدر نائب رئيس الغرفة التجارية، لتذليل العقبات التي تواجههم في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء.

وقد بحث الاجتماع المعوقات والعراقيل التي تواجه التجار أثناء دخول البضائع إلى مدن المحافظة .

ووجه، سليم أثناء الاجتماع على ضرورة الالتزام بالأسعار و المواصفات بتوجيه من الجهات المعنية.

الأكسجين:

وأكد سليم ، على أن مجلس إدارة الغرفة التجارية، حريص علي توافر الأكسجين، والكربون ، و سلك اللحام، بناء علي الدراسة المقدمة من الغرفة التجارية ،بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حيث سيتم التنسيق مع التجار بالغرفة منتسبى الغرفة و الالتزام بالأسعار.