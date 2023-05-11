كارثة.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تعرض 19 مليون سوداني للجوع

حذر برنامج الأغذية العالمي من استمرار القتال في السودان، وقال إن ذلك سيؤدي إلى زيادة عدد الجوعى.

وسيصل انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مستويات قياسية ويشمل أكثر من 19 مليون شخص، أي حوالي 40% من عدد السكان في السودان.



وتوقع البرنامج فى بيان رسمي اليوم الخميس، أن يحدث أكبر ارتفاع في انعدام الأمن الغذائي في ولايات غرب دارفور وغرب كردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر وشمال دارفور.



وأشار البرنامج، إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، مرجحاً زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 25% .

وحذر أن تلك الزيادة في الأسعار قد ترتفع بصورة أكبر إذا لم يتمكن المزارعون من الوصول إلى حقولهم وزراعة المواد الغذائية الأساسية بين مايو ويوليو.