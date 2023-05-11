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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متمردون يرتدون زي مدني.. تحذير عاجل من الجيش السوداني للمواطنين

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، إنه تم ملاحظة لجوء المليشيا الدعم السريع لاستخدام الدراجات البخارية بطريقة مكثفة في تحركاتهم وعلى متنها متمردون يرتدون أزياء مدنية مما يجعلها أهداف مشروعة للتعامل معها بواسطة الجيش السوداني.

وأضاف مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، بيان له على الفيسبوك: "ننوه إلى مواطنينا بعدم استخدام الدراجات البخارية مؤقتا لحين انتهاء العمليات حفاظا على أرواحهم".

رويترز: تقدم بالمحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة

نهب البنوك والمحال التجارية.. بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الموقف العملياتي

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني، إن المليشيا المتمردة تمارس بعض الانتهاكات في أجزاء من مناطق العاصمة وتتمثل في التمركزات بالمناطق السكنية وما يصاحبها من أعمال إرهابية تتمثل في الخطف ونهب الممتلكات العامة والخاصة وانتهاك حرمات المنازل والتخريب الواسع لمرافق الخدمات ونهب البنوك والقصف العشوائي، والاستيلاء على عدد كبير من المستشفيات وتحويلها إلى مقرات عسكرية.

وأكد الناطق باسم الجيش السوداني خلال بيان نشر على الموقع الرسمي، أن القوات السودانية نفذت عملية تمشيط واسعة في بحري تخللتها اشتباكات مع المتمردين تكبدوا فيها مئات القتلى وتدمير عشرات العربات المسلحة وإزالة العديد من ارتكازات العدو بالمنطقة.

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