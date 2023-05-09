نهب البنوك والمحال التجارية.. بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الموقف العملياتي

قالت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، إن الموقف العملياتي مستقر بكل ولايات السودان عدا الأعمال العدائية للمليشيا المتمردة ببعض مناطق العاصمة من قصف عشوائي لبعض المناطق في بحري، الخرطوم، أمدرمان بما فيها المناطق السكنية.

وقال الجيش السوداني في بيان علي “فيسبوك”: “اشتبكت قواتنا مع مجموعة من المليشيا المتمردة أثناء تمشيط منطقة موقف جاكسون وتم تدمير عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أسلحة وأسر عدد من المتمردين ولاذ البقية بالفرار، كما قامت قواتنا بتدمير شاحنة ذخيرة للمتمردين بالقرب من كوبري المك نمر”.

وأضاف: “استمرت المليشيا المتمردة في أعمال نهب البنوك والمحال التجارية ومنازل المواطنين وتخريب مرافق الخدمات، حيث قامو اليوم بمواصلة نهب محطة جمارك سوبا وبنك الخرطوم فرع حي العمدة واقتحام عدد كبير من المنازل وسرقة ممتلكات المواطنين ببعض الأحياء تحت تهديد السلاح”.

وتابع: “قواتنا مستمرة في الرصد والتعامل مع تحركات المليشيا المتمردة داخل وخارج العاصمة وبكامل جاهزيتها للتعامل مع أي نوايا للعدو”.

كما أكدت القوات المسلحة السودانية تقيدها بقواعد الإشتباك والقانون الدولي الإنساني مع إدانتها لانتهاكات المليشيا المتمردة المتواصلة للقانون الدولي وأعراف وقوانين الحرب وسلوكها الإرهابي تجاه المواطنين .

وقالت: “نذكر مواطنينا بضرورة تفادي الاقتراب من أي أجسام غير معروفة لحين التعامل معها بواسطة الفرق الفنية المتخصصة”.

وأضافت: “تجدد القوات المسلحة دعوة أفراد المليشيا المتمردة بالكف عن التمادي في مؤامرة التمرد الفاشلة والاستفادة من عفو القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية، وتشير إلى الاستعداد لتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب إلي بلادهم في حالة تسليمهم“.