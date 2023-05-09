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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع السعودية على وقف إطلاق النار في السودان

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع السعودية لتمديد وقف إطلاق النار في السودان.

واضاف وزير الخارجية الأمريكي وفقا لما نشرته فضائية "العربية": نعمل على التوصل لاتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان، و لن نتراجع عن هدف إعادة السودان لمسار الحكم المدني الديمقراطي.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد تابع اليوم، التطورات في جمهورية السودان، وجهود المملكة الدبلوماسية والإنسانية لحل الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق، وتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً من خلال تقديم مساعدات إغاثية وطبية بقيمة (100 مليون دولار) وتنظيم حملة شعبية تُعد امتداداً لدورها الريادي في هذا المجال على مستوى العالم.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما حققته المملكة من نجاح في إجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول العالقين في السودان ونقلهم إلى المملكة بكل كفاءة واقتدار، وذلك انطلاقاً من واجبها تجاه مواطنيها في جميع دول العالم، واستمراراً لمساعيها الحميدة بالوقوف مع الأشقاء والأصدقاء.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلنكين السودان السعودية وقف إطلاق النار

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