نهاية حرامي الجامع.. قرار عاجل ضد عاطل سرق 3 مراوح من مسجد

قررت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 3 مراوح من داخل أحد المساجد في منطقة فيصل بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات أحد المساجد بمنطقة فيصل بالجيزة.

تبين بالفحص عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المسئول عن المسجد المشار إليه موظف مقيم بالجيزة، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 12 أبريل الجاري حال توجهه للمسجد محل عمله اكتشف سرقة عدد 3 مراوح.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل مقيم بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بتصرفه في المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيء النية صاحب محل أدوات منزلية مقيم بالجيزة، أمكن ضبطه، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.