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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة إنسانية.. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في السودان

السودان
السودان

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الصراع بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع دخل مرحلة الكارثة الإنسانية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: :نعمل مع شركائنا لوقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات سياسية في السودان".

كما وصف الاتحاد الأوروبي في بيانه اليوم، الوضع في إقليم دارفور بـ "الغامض والخطير".

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وكانت قد أصدرت القوات المسلحة السودانية، الاثنين، بيانًا عاجلاً بشأن تطورات الأوضاع على الأرض في الاشتباكات المستمرة بين الجيش ومليشيات الدعم السريع.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني في بيان نشره عبر صفحة الجيش الرسمية على "فيسبوك": " الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد، عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من المليشيا المتمردة في بعض أجزاء العاصمة. اشتبكت قواتنا مع مجموعة من المليشيا المتمردة في منطقة بحري ودمرت أربع عربات مسلحة ولاذ العدو بالفرار".

وأضاف البيان: "لا زالت المليشيا المتمردة مستمرة في أعمال نهب البنوك والمحلات التجارية، وسرقة ممتلكات المواطنين في أماكن تمركزاتها وسط الأحياء السكنية بالعاصمة. قام المتمردون اليوم بالتعدي على محطة جمارك الحاويات في سوبا ونهب عدد كبير من محتوياتها. كذلك تم نهب مخازن اليونسيف".

السودان الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة السودانية مليشيا الدعم السريع الجيش السوداني

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