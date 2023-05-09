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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العائدون من السودان: نشكر السلطات المصرية على جهودها

ترحاب المصريين بالعائدين
ترحاب المصريين بالعائدين من السودان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن المصريين العائدين من السودان، والسودانيين الذين عبروا إلى مصر؛ جراء الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وأعرب العائدون عن تقديرهم لمصر على جهود إجلائهم من السودان، ووجهوا الشكر للسُلطات المصرية على الخدمات التي يتم تقديمها، سواء كانت طبية أو خدمية.

وقال العابرون إنهم وجدوا ترحابًا شديدًا من السُلطات المصرية، وتم تذليل جميع العقبات التي واجهتهم داخل الأراضي السودانية، حتى وصولهم بسلام إلى الأراضي المصرية.

مصر والسودان علاقات ضاربة في جذور التاريخ

وأضاف العائدون أن العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، ضاربة في جذور التاريخ، وأن المعاملة الحسنة التي لاقوها من الشعب المصري هي سمة مُتأصلة في هذا الشعب العظيم.

 

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