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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان .. بيان عاجل من الجيش بشأن انتهاكات الدعم السريع للهدنة

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت القوات المسلحة السودانية مساء اليوم الاثنين، بيانًا عاجلاً بشأن تطورات الأوضاع على الأرض في الاشتباكات المستمرة بين الجيش ومليشيات الدعم السريع.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني في بيان نشره عبر صفحة الجيش الرسمية على "فيسبوك": " الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد، عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من المليشيا المتمردة في بعض أجزاء العاصمة. اشتبكت قواتنا مع مجموعة من المليشيا المتمردة في منطقة بحري ودمرت أربع عربات مسلحة ولاذ العدو بالفرار".

وأضاف البيان: "لا زالت المليشيا المتمردة مستمرة في أعمال نهب البنوك والمحلات التجارية، وسرقة ممتلكات المواطنين في أماكن تمركزاتها وسط الأحياء السكنية بالعاصمة. قام المتمردون اليوم بالتعدي على محطة جمارك الحاويات في سوبا ونهب عدد كبير من محتوياتها. كذلك تم نهب مخازن اليونسيف".

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وتابع البيان: "ترصد قواتكم المسلحة تحركات لمجموعات من المليشيا المتمردة وقواتنا في كامل جاهزيتها للتعامل مع أي مخططات ينوي المتمردون القيام بها. ننوه مواطنونا بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتجنب الاقتراب من أي أجسام معدنية غير معروفة لحين وصول الأطقم الفنية للتعامل معها".

واستطرد بيان الجيش السوداني قائلاً: "تؤكد القوات المسلحة تقيدها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وتدين الانتهاكات المتواصلة له من قبل المليشيا المتمردة. تجدد القوات المسلحة دعوة أفراد المليشيا المتمردة بالكف عن التمادي في مؤامرة التمرد الفاشلة والاستفادة من عفو السيد القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية وتشير إلى الاستعداد لتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب إلى بلادهم في حالة تسليمهم".

 

 

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