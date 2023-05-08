جنوب السودان: نسعى إلى وقف إطلاق النار بالخرطوم بالتنسيق مع مصر

قال وزير خارجية جنوب السودان اليوم، إن الآلاف عبروا الحدود من السودان إلى حدودنا والكارثة الإنسانية حاليا "هائلة".

وأكد دينق داو خلال تصريحات مع شبكة "الشرق"، أن محادثات جدة أظهرت حسن نية بين السودانيين وسنعتمد مخرجاتها.

وأضاف داو، نسعى مع مصر إلى التنسيق لوقف دائم لإطلاق النار والوضع الإنساني في السودان، كما أن مبادرتنا لحل الأزمة السودانية لا تزال قائمة وهي مطروحة نيابة عن منظمة "إيجاد".

وتابع، نأمل أن يستفيد "حميدتي" من وقف إطلاق النار لإرسال مبعوث عنه لشرح رؤيته.

وقد أشار وزير الخارجية، سامح شكري، في وقت سابق اليوم، إلى أن دول الجوار هي الأكثر تأثرًا بالأوضاع داخل السودان، موضحًا أن هناك أطرًا كثيرة تهتم بالشأن السوداني، لكن الأولوية تقع على دول الجوار التي يتأثر استقرارها ومصالحها بشكل مباشر، بالإضافة إلى الارتباط الوثيق فيما بين الشعوب الأربعة.