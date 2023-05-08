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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالفتاح البرهان: متمردو الدعم السريع يحاولون ابتلاع السودان بواسطة القوة العسكرية.. وأشكر الرئيس السيسي والشعب المصري

الفريق أول ركن عبدالفتاح
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني:

  • الوضع مستقر في جميع الولايات عدا الخرطوم
  • قوات الدعم السريع وصمة عار لن تتخلى عن قيادتها أبدا
  • قوات الدعم السريع سددت طعنة  لكل الشعب السوداني
  • متمردو الدعم السريع يحاولون ابتلاع السودان بواسطة القوة العسكرية
  • كافة الولايات في السودان خالية ممن يسموا أنفسهم قوات الدعم السريع
  • أتقدم بالشكر للرئيس السيسي والشعب على استقبالهم للشعب السوداني في محنته

     

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنه في بداية الأمر كان يعتبر قوات الدعم السريع قوة حليفة ومساندة للقوات المسلحة، وكان يمدها بالأسلحة، كون تلك الأسلحة في النهاية تعود للقوات المسلحة، كما كان يأمن لهم وجودهم في مؤسسات الدولة، إذ كانوا متواجدين في كافة مؤسسات الدولة بجانب القوات المسلحة.

قوات الدعم السريع

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الدعم السريع قامت بفعل غادرًا وخائنا، وسددت بموجبه طعنة ليست فقط في ظهر القوات المسلحة السودانية، ولكن طعنة لكل الشعب السوداني، كما تسببت تلك الأعمال الخائنة في كافة المأسي التي يعيشها السودانيين الآن.

وتابع: «كل الأسر السودانية في الخرطوم أصابها ضرر بالغ ، بيوتها احتلت، وممتلكاتها نهبت، وخدماتها تعطلت، ضرر كبير أصاب الشعب السوداني وسكان الخرطوم على وجه الخصوص من هذه العملية الغادرة التي نظن أنها توصم قوات الدعم السريع وصمة عار لن تتخلى عن قيادتها ابدا».

عبدالفتاح البرهان

ووجه  الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الشكر والتقدير لقناة القاهرة الإخبارية، على اهتمامها بشعب السودان، وشأن السودان، من خلال التغطية المستمرة لما يحدث على الأرض هناك.

وأضاف «البرهان»، أن متمردي الدعم السريع الذي يسيطر عليها محمد حمدان دقلو، وشقيقة عبد الحريم، يحاولان ابتلاع السودان، بواسطة القوة العسكرية.

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، : « دقلو عجز عن ابتلاع السودان بالطرق السلمية والمساومات، وهما الآن يحاولان ابتلاعه بواسطة القوة العسكرية فقط، وحميدتي يخوض الحرب من أجل أطماعه الشخصية فقط».

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

وقال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن كافة الولايات في السودان خالية ممن يسموا أنفسهم قوات الدعم السريع، إذ أنهم ميليشيات متمردة، « هناك بعض الوطنيين من قوات الدعم السريع انضموا للقوات المسلحة وهم محل ترحيب».

وأضاف «البرهان»، أن قوات الدعم السريع تتواجد في وسط المواطنين، والمستشفيات، وفي مقار الشرطة، وفي المناطق الخدمية، فضلا عن وجودهم في مناطق الخدمات التي حرم منها المواطنين.

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: « لكن لا وجود لقوات الدعم السريع في مواقعهم العسكرية ولا وجود لهم في أي موقع عسكري، احتموا بالمواطنين، واحتموا بمواقع الخدمات، وسيتم تطهيرهم قريبا بإذن الله».

السيسي والشعب المصري

وقال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن مداخلته في قناة القاهرة الإخبارية فرصة طيبة من أجل أن يتقدم بالشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، ولكل المصريين حكومًا وشعبًا على استقبالهم للشعب السوداني في محنته.

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم» على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الشعب المصري هم ليسوا بغرباء عن السودانيين، وكرمهم واستقبالهم للسودانيين قديم، ففي كل محنة تصيب السودان، هم أقرب للسودانيين، بنحييهم ونشكرهم وليس الأمر غريب عنهم، وليس ببعيد عنهم، لهم الشكر ولهم التقدير».

الخرطوم

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: « الوضع مستقر في جميع الولايات عدا الخرطوم، لكن هذه القوة الغاشمة الباغية وهي قوات الدعم السريع تحتمي بالمواطنين في مساكن المواطنين، وفي مراكز الخدمات، وفي كل ما يمكن أن يعود بالأمن والأمان على المواطنين، موجودين فيه خشية هجمات القوات المسلحة».

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