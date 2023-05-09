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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شكري: مصر وجنوب السودان تعملان على تحقيق استقرار المنطقة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري يلتقي برئيس جنوب السودان

قال سامح شكري، وزير الخارجية  إنه التقى رئيس جنوب السودان، سليفا كير، وسلمه رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي مُفادها التنسيق والتشاور فيما بين البلدين للعمل المُشترك؛ لاحتواء أزمة السودان.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الجنوب السوداني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أنه كان هناك اتصال هاتفي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الجنوب السوداني، سيلفا كير، حول تطورات الأوضاع في السودان، لافتًا إلى أن البلدين يتأثران بالأوضاع المُضطربة في السودان، خاصة من ناحية الاستقرار، لما لهما من علاقات خاصة تربطهما بالشعب السوداني، ما يحتم عليهما رعاية مصالح السودانيين والعمل على إعادة الأمن والاستقرار لدولة السودان.

وأوضح "شكري" أن هناك رؤية مُشتركة فيما يتعلق بأهمية وقف الاقتتال والعودة إلى الإطار الحواري السياسي، بعيدًا عن الصراع العسكري، ومحاولة فتح ممرات وتعديل الأوضاع الإنسانية في السودان.

وتابع أن رئيسي مصر وجنوب السودان على اتصال دائم بجميع الأطياف داخل السودان، وجارٍ التنسيق والتشاور لإنهاء مُعاناة الشعب السوداني، مُؤكدًا أن مصر وجنوب السودان يعملان على تحقيق استقرار المنطقة ككل.


 

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