«القومية لسلامة الغذاء» تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بالإسماعيلية

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال الفرع بمحافظة الإسماعيلية حملاته المكثفة على المنشآت الغذائية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضحت دكتورة هانم سالم مدير فرع الهيئة، أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة أمس السبت ٤ أبريل، مشتركة مع مركز ومدينة القصاصين برئاسة مها السيد رئيس المركز، وتم المرور على ٤٧ من الباعة الجائلين في الأسواق الشعبية.

وأسفرت الحملة عن، تحرير ٤ محاضر لأغذية محظور بيعها في الأسواق، كما تم إعدام ٢٠٥ كجم أسماك مملحة فاسدة، وكذلك ٢٧٠ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدامي والمجهولة.

كما تم المرور على عدد من المنشأت عالية الخطورة، وتم تحرير محضرين شهادات صحية، ومحضر نقص اشتراطات، وتحرير توصية بالغلق لمنشأة لوجود خطر داهم بها.

وتم توجيه مسئوولي المنشأت الغذائية بسرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.



للإبلاغ عن أي شكوى غذائية برجاء التواصل على الأرقام التالية:

• منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء 16528

• للتواصل مع الهيئة عبر الواتس آب 01555771100

• للتواصل مع الهيئة 01555771100