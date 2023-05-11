مستشار رئيس جنوب السودان: الدعم السريع لا يمكن أن يكون بديلا للجيش

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إن ميليشيات الدعم السريع لا يمكن أن تكون بديلا للجيش السوداني.

وأضاف توت قلواك، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القوات المسلحة السودانية لها معسكراتها المنتشرة كأي جيش بالأراضي السودانية، ثم بعد وجود الدعم السريع أصبح له دور يقوم به بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وتابع: «ثم حصل الخلاف، وأخبرت الرئيس سيلفاكير قبل وقوع هذه الاشتباكات انه في أي لحظة ستحدث اشتباكات بين الطرفين».

وأوضح أن العمل السياسي عندما يرتبط بالعمل العسكري تحدث حينها المشكلات، لذلك دائما ما يفصل العملين عن بعضهما البعض، كما أن القوى العسكرية والمدنية غير قادرة على الانسجام في السودان فيما بينها، كما أن القوى السياسية هي الأخرى بينها خلافات كبيرة ورؤى مختلفة، وأيضا بعض القوى المدنية كانت تحاول استمالة الدعم السريع إلى جانبها.