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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار رئيس جنوب السودان: الدعم السريع لا يمكن أن يكون بديلا للجيش

المستشار الأمني والسياسي
المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إن ميليشيات الدعم السريع لا يمكن أن تكون بديلا للجيش السوداني.

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مستشار رئيس جنوب السودان: سندعو كل الأطراف والقوى السياسية للحوار

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جنوب السودان: طالبنا بوجود مناديب من كل طرف لإجراء حوار متكامل

وأضاف توت قلواك، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»،  أن القوات المسلحة السودانية لها معسكراتها المنتشرة كأي جيش بالأراضي السودانية، ثم بعد وجود الدعم السريع أصبح له دور يقوم به بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وتابع: «ثم حصل الخلاف، وأخبرت الرئيس سيلفاكير قبل وقوع هذه الاشتباكات انه في أي لحظة ستحدث اشتباكات بين الطرفين».

وأوضح أن العمل السياسي عندما يرتبط بالعمل العسكري تحدث حينها المشكلات، لذلك دائما ما يفصل العملين عن بعضهما البعض، كما أن القوى العسكرية والمدنية غير قادرة على الانسجام في السودان فيما بينها، كما أن القوى السياسية هي الأخرى بينها خلافات كبيرة ورؤى مختلفة، وأيضا بعض القوى المدنية كانت تحاول استمالة الدعم السريع إلى جانبها.

 

السودان جنوب السودان الدعم السريع السوداني توت قلواك

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