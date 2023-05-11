عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بمركز ديروط

زراعة وتشجير الشوارع
زراعة وتشجير الشوارع والميادين بمركز ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتنفيذ تلك الفعاليات على الوجه الأمثل وبالأماكن المخصصة لذلك وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة.

محافظ أسيوط ينعى الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي لإيبارشية الأقباط الكاثوليك بالمحافظة

بإجمالي 1.5 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع قرية سكرة بمنفلوط


وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز بتوزيع أشجار وزراعة شتلات مثمرة وزينة في بعض القرى تمهيداً لزراعتها في الشوارع والميادين المخصصة لها وذلك انطلاقاً من توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مؤتمر المناخ "COP 27" وفي إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و"زراعة 100مليون شجرة" والتي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 حيث استملت الوحدة المحلية بديروط الشريف عدد ١١٥٠ شجرة زينة ومثمرة من مشتل ديروط وبدأت في زراعتها في الأماكن المخصصة لها وذلك بمشاركة شعبان محيى الدين حسني رئيس الوحدة المحلية بديروط الشريف ، وجمال عبد الناصر مسئول البيئة والأزمات والمخلفات الصلبة ومصطفى ابراهيم مسئول الاشغالات ومحمود فكري ، كما قامت الوحدة المحلية بمسارة باستلام عدد ٣٥٠ شجرة من مشتل ديروط البحري لزراعتها وبإشراف ناجح عبد النعيم رئيس الوحدة المحلية بمسارة ، ومسئول البيئة والحملة والإشغالات والزراعة بالوحدة المحلية بمسارة فضلاً عن توزيع ومواصلة زراعة الأشجار بالوحدة المحلية بجرف سرحان بحضور أسامة ماهر قطب رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان وجمال عبد الغني مدير المخلفات الصلبة بالوحدة ومسئول البيئة والزراعه بالوحدة ومشرفين النظافة والإشغالات والتنظيم والسائقين والعمال حيث تم رفع كفاءة وتنظيف الحديقة العامة بقرية جرف سرحان وتهيئتها لزراعة بعض الأشجار بها  على أن يتم توزيع وزراعة باقي الأشجار بنطاق الوحدة القروية.

IMG-20230511-WA0038
IMG-20230511-WA0038
IMG-20230511-WA0040
IMG-20230511-WA0040
IMG-20230511-WA0037
IMG-20230511-WA0037
IMG-20230511-WA0039
IMG-20230511-WA0039
IMG-20230511-WA0029
IMG-20230511-WA0029
IMG-20230511-WA0031
IMG-20230511-WA0031
IMG-20230511-WA0032
IMG-20230511-WA0032
IMG-20230511-WA0035
IMG-20230511-WA0035
IMG-20230511-WA0034
IMG-20230511-WA0034
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط 100 مليون شجرة بأسيوط 100 مليون شجرة المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة قرى مركز ديروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

منافسة مع لا أحد.. كهربا ينشر رسالة غامضة على إنستجرام

التموين: دخول السبائك والجنيهات الذهبية الواردة مع المصريين في الخارج مجانا

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد حصاد محصول القمح بأحد الحقول بمنفلوط

محافظ أسيوط يناقش تعظيم الاستفادة من الحديقة الدولية وبعض المراسي النيلية

ترشيحاتنا

4 صدامات عربية.. نتائج قرعة كأس آسيا 2023

تراجع أسعار الذهب وصعود الدولار عالمياً | تفاصيل

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

طبيب الأهلي يزف خبرا سارًا قبل مواجهة الترجي

إصابة شرطيين و10 رجال إطفاء.. انفجار ضخم بأحد المنازل في ألمانيا |تفاصيل

مدبولي: تقديم الدعم اللازم لتمويل مشروع ضخم في البتروكيماويات بقناة السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

فيديو

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرار الإعفاء من الضرائب| تفاصيل

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ