محافظ أسيوط ينعى الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي لإيبارشية الأقباط الكاثوليك بالمحافظة

نعى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والذي توفي منذ قليل عن عمر تجاوز 72 سنة.

وقدم خالص التعازي لأسرة الفقيد، ولمجمع كهنة إيبارشية أبنوب والفتح، ولجميع شعب الكنيسة الكلثوليكية بمصر ولقداسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

وأكد أن الفقيد الراحل كان له دور هام في النهوض بالكنيسة الكاثوليكية بأسيوط وفي المشاركة المجتمعية، وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن، لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة، والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الأفراح والأحزان كنسيج واحد.



وقدم محافظ أسيوط - في بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة اليوم – وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لأسر الفقيد الراحل ولشعب الكنيسة، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.

كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر أعلنت منذ قليل نياحة نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، على أن تقام مراسم إلقاء نظرة الوداع وصلاة القداس والجناز لمثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة السفير البابوي بمصر، رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، والآباء المطارنة أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وسيكون يوم الجمعة 12 مايو لإلقاء نظرة الوداع من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، ومن الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً، على أن تكون صلاة القداس الإلهي يوم السبت 13 مايو من الساعة 12 ظهرًا وصلاة الجناز الساعة 1 ظهرًا، وستقام جميع الصلوات بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط بعنوانها بشارع الثورة.