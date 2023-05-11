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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بإجمالي 1.5 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع قرية سكرة بمنفلوط

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع قرية سكرة بمركز منفلوط

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية سكرة ضمن مشروع الصرف الصحي لـ 20 قرية بمنفلوط بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه والي يجرى تنفيذه ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد، ورافقه خلال الجولة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط.
وتفقد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية بالمحطة التي تبلغ سعتها التصميمية 7 ألاف متر مكعب / يوم والتي أوشكت على الانتهاء بعد تنفيذ شبكات الانحدار وخط الطرد بنسبة 100% حيث تبلغ نسبة تنفيذ الأعمال 95% للاعمال الإنشائية و50% للاعمال الكهربائية والميكانيكية ومقرر نهوها قبل نهاية العام الحالي.
وأكد المحافظ أهمية الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي لتعود بالنفع على المواطنين مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء من المشروعات مشيرًا إلى استمرار متابعته من خلال الزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً حيث يجري تنفيذ 2000 مشروع حتى الأن في 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تقارب 44 مليار جنيه منها 149 مشروع للصرف الصحي بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه بالإضافة إلى 149 مشروع لمياه الشرب بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

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محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية في قرية سكرة بمركز منفلوط


يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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