محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية في قرية سكرة بمركز منفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة مفاجئة - أعمال تنفيذ مشروعات الوحدة الصحية والوحدة الاجتماعية بقرية سكرة بمركز منفلوط وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية .

رافقه خلال الجولة التفقدية محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وعدد من التنفيذين بالمركز والقرية.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الاجتماعية ضمن وحدات التضامن الاجتماعي التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة بإجمالي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه.

وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى واصطحب الأهالي معه لتفقد الوحدة وشرح لهم مكونات الوحدة الاجتماعية التي من المقرر أن تضم حضانة لأولادهم ومكاتب تأهيل ووحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فضلًا عن ورش تدريب مهني ومشغل فتيات ومعرض لتسويق المنتجات الحرفية للتمكين الاقتصادى للمرأة بالإضافة إلى عدد من الأنشطة لاكتشاف الحرفة أو المهنة التي يمتهنها أهالي القرية أو بارعين فيها وتنميتها لتصبح قرى منتجة.



وتابع المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية الوحدة الصحية والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبي احتياجات المواطنين ويجري انشائها بتكلفة 35 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الاسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.



وأكد اللواء عصام سعد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف العمل علي تحسين حياة المواطنين في القرى من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل يعمل علي تحسين البنية التحتية بشكل كامل في كافة القطاعات الخدمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل كامل بحيث يكون مستوى وجودة الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا مماثلة للمدن مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه وتتضمن المشروعات مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروع متنوع ما بين (اسواق ومواقف ونقاط اطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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