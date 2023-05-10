عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 25 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى اليوم

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توريد 25 ألف طن و 640 كيلو قمح بالمراكز والقرى منذ بدء أعمال توريد المحصول وحتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع.

 ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمزارعين أو الفلاحين أو التجار أثناء عملية توريد الأقماح وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة موضحاً أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 167 ألف فداناً.

وأضاف المحافظ أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحوافز ومراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري

وأشار إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية في قرية سكرة بمركز منفلوط

محافظ أسيوط يتفقد حصاد محصول القمح بأحد الحقول بمنفلوط


من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه تم حصاد ما يقرب من 105 ألف و15 فدان حتى الآن كما تم توريد 11121طن و625 كليوجرام بشون البنك الزراعي المصري فضلاً عن توريد 5629طن و134كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى توريد 7980طن و249 كيلو للمصرية القابضة للصوامع "عرب العوامر – مركز أبنوب" ، و1075 طن و632 كيلو "إنتاج التقاوي/شركات منتجة" ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 25 ألف و806 طن و640 كجم قمح مؤكداً على سير عملية توريد المحصول في هدوء ودون أي معوقات.

يذكر أن محافظ أسيوط عقد في وقت سابق العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الزراعة والتموين ومسئولى البنك الزراعي والمطاحن للاطمئنان على تشكيل اللجان ومتابعة أعمال التوريد وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن فضلا عن تفقده خلال جولة ميدانية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح كما شكل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط توريد محصول القمح بأسيوط توريد محصول القمح حصاد محصول القمح بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتابع نسب تنفيذ 2000 مشروعًا بـ 149 قرية ضمن حياة كريمة

محافظ أسيوط: استمرار أعمال التشجير بمختلف مراكز المحافظة

ترشيحاتنا

سفير فلسطين لدى القاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

مراسلة القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ بحر السودانية بغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ