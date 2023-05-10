محافظ أسيوط: توريد 25 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى اليوم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توريد 25 ألف طن و 640 كيلو قمح بالمراكز والقرى منذ بدء أعمال توريد المحصول وحتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمزارعين أو الفلاحين أو التجار أثناء عملية توريد الأقماح وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة موضحاً أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 167 ألف فداناً.

وأضاف المحافظ أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحوافز ومراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري

وأشار إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة.



من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه تم حصاد ما يقرب من 105 ألف و15 فدان حتى الآن كما تم توريد 11121طن و625 كليوجرام بشون البنك الزراعي المصري فضلاً عن توريد 5629طن و134كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى توريد 7980طن و249 كيلو للمصرية القابضة للصوامع "عرب العوامر – مركز أبنوب" ، و1075 طن و632 كيلو "إنتاج التقاوي/شركات منتجة" ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 25 ألف و806 طن و640 كجم قمح مؤكداً على سير عملية توريد المحصول في هدوء ودون أي معوقات.

يذكر أن محافظ أسيوط عقد في وقت سابق العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الزراعة والتموين ومسئولى البنك الزراعي والمطاحن للاطمئنان على تشكيل اللجان ومتابعة أعمال التوريد وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن فضلا عن تفقده خلال جولة ميدانية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح كما شكل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.