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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم تنظم المؤتمر العلمي السنوي لبرامج وقطاعات كلية الآداب 2023

عميد كلية الاداب
عميد كلية الاداب بالفيوم اثناء انعقاد المؤتمر

شهد أ.د  طارق محمد عبد الوهاب، عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم، المؤتمر العلمي السنوي لقطاعات وبرامج الكلية،  والذى أقيم تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم وإشراف أ.د عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك بحضور أ.د أحمد بقوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د هانى ابو العلا وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ورحب أ.د طارق عبد الوهاب، بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب المتفوقين، وأثنى على المجهودات التي يبذلها القائمون على قطاعات الكلية ووحداتها والتي تعمل على تقدم الكلية وتميزها بين كليات الجامعات المصرية والعربية، مشيدًا بالدور الفعال لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في دعم العملية التعليمية، ومساندة الطلاب والباحثين.

وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي وفق قانون تنظيم الجامعات لتقييم الأداء العلمي لكل قطاع وقسم على حدة لدعم العملية التعليمية وحل المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية بالكلية.

وقدمت قطاعات الكلية عرضًا تقديميا للنشاط والفعاليات الخاصة بكل قطاع على مدار العام ثم عرض تقرير أداء للبرامج العلمية بالكلية خاص بكل برنامج مشتملا على النشاط:المجال الإداري والمادي لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

يذكر أن المؤتمر يأتي لتوضيح أهمية الدور الذى تقوم به كلية الآداب في مختلف المجالات من خلال توفير دورات وورش عمل للإداريين بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي والعمل على تحديث البيانات والمعلومات بصفة دورية في الأقسام الإدارية بما يخدم العملية التعليمية ككل.

ويسعى لتوفير قاعدة بيانات واضحة ومحددة خاصة بالكلية والامتحانات، ومراجعتها في كل فصل دراسي ودراسة نتائجها، ومحاولة الاستفادة من نقاط القوة فيها، وتصويب نقاط الضعف.

كما يهدف المؤتمر إلى السعي نحو إحداث نقلة في مجال المناهج والمقررات الدراسية وطرق الحصول على المعلومة بما يتلاءم مع الجانب المعرفي للطالب بحيث تساعد على تخريج طالب لديه معرفة واسعة في مجال تخصصه، والمجالات المعرفية الأخرى.

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