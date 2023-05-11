ندوة تأهيل شباب الصيادلة لسوق العمل بجامعة الفيوم

نظمت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والمشرف على كلية الصيدلة، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ندوة تحت عنوان تأهيل شباب الصيادلة لسوق العمل، والتي شهدها أ.د أحمد عادل علاء الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د علا عبد الرحيم مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة.

حاضر خلال الندوة الدكتور محمد عبد الجواد مدير إدارة التدريب بشركة أكتوبر فارما للادوية، بحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس الطلاب وذلك اليوم الخميس الموافق ١١/ ٥ / ٢٠٢٣ بالكلية.

أشار أ.د أحمد عادل إلى أن الندوة تهدف إلى استعراض مجالات العمل المتاحة والمناسبة لشباب الصيادلة، وذلك بالاستعانة بالشخصيات ذوي الخبرة لنقل تلك الخبرات والمهارات للطلاب والخريجين بما يعمل على تأهيلهم بشكل أفضل وأكثر كفاءة للتنافس في سوق العمل.

كما أوضحت أ.د علا عبد الرحيم أن مركز متابعة الخريجين والوحدات التابعة له بكليات بجامعة الفيوم تسعى إلى تعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل والارتقاء بمهاراتهم للالتحاق بفرص عمل بشكل جيد، موجهة الطلاب بضرورة التواصل المستمر بوحدات متابعة الخريجين وتزويدها ببياناتهم المحدثة وكذلك طرح الدورات والبرامج التدريبية التي يحتاجونها للالتحاق بمجالات العمل المناسبة لهم.

وخلال الندوة أكد الدكتور محمد عبد الجواد أن الشباب هم ركيزة المجتمع وعموده الفقري للمجتمع وذلك بما لديهم من أفكار وقدرة على تحقيق التقدم والازدهار للمجتمع.

كما تناول التحديات التي تقابل شباب الصيادلة عند الالتحاق بسوق العمل والتي تشمل، قلة فرص العمل وقلة المهارات واختلاف الحياة العملية عن الحياة العلمية وقلة الأجور وعدم وجود الدعم الكافي والتحفيزي من الآخرين.

بالإضافة إلى مناقشة كيفية قيام الشباب بتأهيل أنفسهم لسوق العمل بما يضم معرفة حجم المسؤولية وعدم الربط بين العمل والمستوى الاجتماعي والتدريب العملي وتنمية النفس والذات.

وكذلك تناول المهارات المطلوبة للدخول لسوق العمل والتي منها الذكاء العاطفي، والقدرة على التحكم في المشاعر والتفكير النقدي ومهارات التواصل مع الآخرين و التعريف بأهمية العمل الجماعي والمروة العقلية والابداع وحل المشكلات واتخاذ القرار.

كما قام الدكتور محمد عبد الجواد بمناقشة مجالات العمل المتاحة لخريجي كليات الصيدلة التي تشمل الصيدليات وشركات الأدوية ومصانع الأدوية والمستشفيات وإدارة الجودة بالمستشفيات وشركات الرعاية الطبية الهيئة العامة للغذاء والدواء ومراكز الأبحاث والتحاليل الطبية والطب الشرعي والمجال الأكاديمي، بالإضافة إلى استعراض البرامج التعليمية والدراسات المتخصصة والدورات التدريبية المتاحة والجهات المانحة لهم.

dd3d5779-04c4-4a8c-8184-7379575a7799

960bca6f-3800-4164-a6c7-579ff5b7d970

1190678c-35a4-488a-8ab2-8e4fcfbcacf8