تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 670 شاحنة و839 سيارة حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 264 شاحنة و823 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 406 شاحنة و16سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 بينما تغادر العبارة امـــل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550 طن بضائع و230 شاحنة حيث استقبل الميناء السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينتين بريدج ايلة . كما شهد ميناء السويس وصول السفينة SOPHIA KOSAN وعلي متنها 5000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات ، السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 751 سيارة ملاكي بوزن 1500 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها .

