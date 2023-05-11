إشادة بالقاهرة..بيان عاجل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن بشأن الأوضاع في غزة

أعرب وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اليوم الخميس، عن قلقهم البالغ من هذه الجولة الجديدة من العنف وتدهور الوضع الأمني ​​في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات الجارية في غزة، والتي تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.

وطالب وزراء الخارجية، في بيان مشترك بعد قمة مجموعة ميونيخ في برلين، بوقف فوري لإطلاق النار "ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإطلاق الصواريخ العشوائي ضد إسرائيل. يجب احترام القانون الإنساني الدولي ".

كما أشادوا بمصر لجهود الوساطة التي تبذلها، ودعوا جميع الأطراف إلى تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في العقبة في فبراير وفي شرم الشيخ في مارس.

كما أعربوا عن قلقهم بشأن "الضغط المتزايد على المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس"، وأكدوا على "وصاية" الأردن على الأماكن المقدسة في القدس، وهو أمر لم توافق عليه إسرائيل أبدًا.

وقالوا: "توضح هذه الأحداث الأخيرة الحاجة إلى استعادة عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى سلام شامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال حل الدولتين المتفاوض عليه ، مما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة، على أساس 4 يونيو 1967 خطوط متسقة مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".