الصفدي: أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إننا نجتمع في ظروف خطيرة وصعبة، أدت إلى مقتل مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال مؤكدا أن أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم.

وأضاف "الصفدي" خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزراء خارجية مصر و الأردن و ألمانيا و فرنسا عقب الاجتماعي الوزاري لصيغة ميونج حول عملية السلام، أن : "أمن إسرائيل لن يتحقق دون أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، ونتمسك بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67"، مشددًا على ضرورة إيجاد أفق تاريخي ينهي الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "نريد التهدئة في قطاع غزة وهي خطوة لتحقيق السلام العادل والشامل، وسنواصل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين".

وطالب "الصفدي" المجتمع الدولي بالتركيز على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى الحاجة إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق أفق سياسي، واصفًا ما يجري في غزة بالتصعيد الخطير، ومرده إلى فقدان الثقة والإجراءات التي تقوض حل الدولتين.