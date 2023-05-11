زاهي حواس: علماء شاركوا في كليوباترا نتفليكس أكدوا كذب الفيلم.. وصناعه غشاشون

أكد زاهي حواس، عالم الآثار، أن المحاضرات التي شارك بها في لوس أنجلوس والدفاع عن الملكة كليوباترا كانت للعمل بمبدأ أن يرد من المكان الذي خرج منه الهجوم والأكاذيب، مشيراً إلى أن الرد على الهجوم إذا حدث في أي مكان محلي لن يسمعه أحد من الخارج.

وأشار "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه توجه للرد على الأكاذيب بخصوص أصل الملكة كليوباترا سوداء من خلال المقالات باللغة الإنجليزية في عدد من الصحف الأمريكية، منوهاً بأن صناع فيلم كليوباترا نتفليكس سجلوا مع خبراء آثار عالميين، لكن واحد منهم أكد على أنهم "غشاشين"، موضحاً أن بعضهم أكد أن هذا الفيلم يزيف التاريخ.

وتابع: "أن مصر أصبح بها وعي من قبل المواطنين بالحضارة الفرعونية وتاريخها"، متمنياً أن يكون دعم ذلك بالتعليم والثقافة، مشدداً على أن الشيء المحزن أنه ليس هناك برامج محلية تختص بالحضارة المصرية".