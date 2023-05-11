عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس: علماء شاركوا في كليوباترا نتفليكس أكدوا كذب الفيلم.. وصناعه غشاشون

فيلم كليوباترا
فيلم كليوباترا

أكد زاهي حواس، عالم الآثار، أن المحاضرات التي شارك بها في لوس أنجلوس والدفاع عن الملكة كليوباترا كانت للعمل بمبدأ أن يرد من المكان الذي خرج منه الهجوم والأكاذيب، مشيراً إلى أن الرد على الهجوم إذا حدث في أي مكان محلي لن يسمعه أحد من الخارج.

 

وأشار "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه توجه للرد على الأكاذيب بخصوص أصل الملكة كليوباترا سوداء من خلال المقالات باللغة الإنجليزية في عدد من الصحف الأمريكية، منوهاً بأن صناع فيلم كليوباترا نتفليكس سجلوا مع خبراء آثار عالميين، لكن واحد منهم أكد على أنهم "غشاشين"، موضحاً أن بعضهم أكد أن هذا الفيلم يزيف التاريخ.

 

وتابع: "أن مصر أصبح بها وعي من قبل المواطنين بالحضارة الفرعونية وتاريخها"، متمنياً أن يكون دعم ذلك بالتعليم والثقافة، مشدداً على أن الشيء المحزن أنه ليس هناك برامج محلية تختص بالحضارة المصرية".

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى القاهرة والناس الملكة كليوباترا برنامج حديث القاهرة فيلم كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

الزمالك اليوم.. قرار بشأن مدافع الفريق| واحتراف زيزو.. وخبر مهم باجتماع مجلس الإدارة

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

ينافس سامسونج و Oppo.. أرخص هواتف نوكيا في 2023

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. لجنة الشباب: نسعى إلى وضع رؤية لحلول مقبولة.. فيديو

تعرفت على شاب عبر الفيس بوك.. تفاصيل هروب سيدة من زوجها بالشرقية

إزالة العقبات واستقرار العلاقات.. سفارة الصين بالولايات المتحدة تشيد بقمة فيينا

إعلان عاجل من موسكو بشأن بدء هجوم أوكرانيا المضاد واختراق الدفاعات الروسية

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

تبيع ولا تشتري.. غرفة صناعة الذهب توجه رسالة عاجلة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ