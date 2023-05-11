زاهي حواس: ما يحدث من Netflix تزييف للتاريخ والرد عليهم سيكون عمليا

‏قال الدكتور زاهي حواس إن يعطي محاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المحاضرة الماضية التي كانت في لوس أنجلوس وسان فرنسيسكو كان هناك حوالي 40 شخصا أسمر البشرة حاملين لافتات فيها "شتائم" وسباب في شخصه.

وتابع زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنهم يقولون إننا نسرق حضارتهم والعرب سرقوا الحضارة الفرعونية وأنهم أصل الفراعنة قائلا "دول عايشين في كذبة"، وأولا الحضارة السوداء أو مملكة كوش حكمت مصر في نهاية العصر الفرعوني بعد انتهاء الحضارة الفرعونية تماما وحكمت لسنوات بسيطة جدا، وليس لهم أي صلة بالحضارة الفرعونية وإذا نظرنا إلى جدران المعابد من الدولة القديمة لنهاية الدولة الحديثة سنجد الملك يضرب الأعداء وأمامه الإفريقي والآسيوي والليبي وبالنظر إلى شكل الملك سنجد أن ليس له أي صلة بالبشرة السمراء إطلاقا.

الفيلم الوثائقي للملكة كليوبترا

ونوه زاهي حواس أننا لسنا ضد الأشخاص أصحاب البشرة السمراء إطلاقا مؤكدا ان حتى إذا Netflix قامت بتغيير شخصية كليوباترا إلى ممثلة شقراء البشرة سوف يعترض على ذلك والمشكلة ليست في أن البشرة سمراء لأن كليوبترا لم تكن شقراء ولا سوداء وما يحدث من منصة Netflix عبارة عن تزييف التاريخ والرد عليهم ليس فقط بالكلام في التلفزيون وكان يجب أن يرد عليهم بشكل عملي وأنه كتب مقالة كبيرة باللغة الإنجليزية نشرت في العالم كله بعنوان ضخم كليوباترا ليست سوداء، وأيضا الفيلم الوثائقي للملكة كليوبترا مدته ساعة تم مشاهدته أكثر من فيلم نتفليكس.