لم تكن سمراء.. زاهي حواس يفتح النيران على فيلم كليوباترا

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن بعض الأمريكان اتهموني بالكذب لدفاعي عن التاريخ المصري، مؤكدا: "كليوباترا" لم تكن سوداء".



وأضاف “حواس” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة “cbc”،: " فيلم كيلوباترا على نتفليكس يحتوي على افتراءات وأكاذيب"، لافتا: “المسلسل أخذ أكثر من حجمه، فهو تافه بشكل كبير، وكل الأدلة تؤكد أن كليوباترا مقدونية”.

واسترسل:" فيلم كيلوباترا يظهر في بدايته أمراة تدعى أنها عالمة آثار من أصول أفريقية.. وما تقوله في الفيلم ليس حقيقيا وليس له إي أساس من الصحة ولا يمكن أن تكون عالمة آثار وكل ما في الفيلم تزييف".

وأكد على أن قال ما يقال وكل ما عرض في الفيلم تزييف وليس له أي صلة بالواقع والحقيقة.