"كليوباترا".. رئيس القناة الوثائقية عن فيلم نتفليكس: مصر تتعرض دائما لتشويه تاريخها

قال المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، إنه تم بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا.

وأضاف المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"،: "مصر تتعرض على طول الخط لمحاولة اختطاف وتشويه تاريخها.. والفيصل بين أي عمل وآخر، في المجال الوثائقي، هو دقة البحث والجمع المعلوماتي

وأشار: "المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية: القناة تعكف على سلسة وثائقية بعنوان "جذور مصر القديمة" والتي يقدمها عالم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس".



وأوضح المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية: "رُب ضارة نافعة.. وما يحدث فرصة لتعريف شبابنا بتاريخنا.. ومصر عُرضة دومًا لسرقة تاريخها".