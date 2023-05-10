زاهي حواس: نعرض فيلما للرد على تشويه الحقائق عن الملكة كليوباترا

كشف زاهي حواس عالم الأثار، كواليس بث فيلم عن الملكة كليوباترا للرد على فيلم كليوباترا الذي أنتجته نتفليكس والذي يشوه حقيقة الملكة كليوباترا .

وقال زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" أقوم بإلقاء محاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأثار المصرية والرد على الشائعات التي روجها فيلم كليوشباترا الخاص بنتفليكس".

وأضاف زاهي حواس:" فيلم كليوباترا يتم مهاجمته عالميا، والجميع ينتظر الفيلم الذي انتجناه للرد على نتفلكس ".

وتابع زاهي حواس:" الفيلم الذي انتجناه يرد على تزييف التاريخ المصري المتواجد في فيلم نتفليكس ".

واكمل زاهي حواس:" نرغب في إنتاج فيلم تسجيلي على مستوى عالي كبير من الحرفية يعرض كافة الحقائق التاريخية عن الحضارة المصرية".