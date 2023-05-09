زاهي حواس: لو كان فيلم كليوباترا في سياق درامي لاختلف الوضع.. فيديو

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصري أن منصة نتفليكس، عملت على إنتاج فيلم عن الملكة “كليوباترا”، مشيرا إلى أن منتجة الفيلم زوجة الفنان العالمي ويل سميث.

وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان فيلم "كليوباترا"، تسجيلي، لذا كان يتوجب على القائمين على إنتاجه كشف الحقيقة كاملة، مؤكدا أنه لو كان الفيلم في سياق درامي فقط سيختلف الوضع.

لا يمت للحقيقة بصلة.

وتابع زاهي حواس، أن هناك عالمة آثار أمريكية منزعجة بأنه تم تصوير كليوباترا سوداء البشرة، مؤكدا أن الفيلم لا يمت للحقيقة بصلة.