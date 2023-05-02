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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رأس مومياء مصرية في مزاد ببريطانيا.. وزاهي حواس يفجر مفاجأة عنها

الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، وزير الاثار الاسبق

علق  الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق على إعلان إحدى صالات المزادات الشهيرة عرض رأس مومياء مصرية قديمة للبيع بطريقة المزاد العلني والسعر المبدئي 20 ألف جنيه استرليني، قائلاً: "رأيت صور رأس المومياء وشكلها وملامحها وطريقة التحنيط هي ملكية، وأرجح أن تكون ضمن خبيئة المومياوات التي عثر عليها في عام 1881، وهم لا يعلمون قيمتها وأنا أرى أن إدارة الآثار المستردة بدأت في اتخاذ إجراءات لإيقاف إجراء البيع".

 


وواصل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "المشكلة أننا عندما نتخذ إجراء ونسألهم عن المصدر مش بيرضوا  يقولوا ولا بد من أخذ إجراءات عبر السفارة المصرية وفي بريطانيا مش عارفين قيمة المومياء اللي هتتباع".

 

طبقا للقانون


وأكمل قائلاً: "وزارة الآثار أكيد بتعمل إجراءات دلوقتي عشان توقف عملية بيع رأس مومياء في بريطانيا، مبيناً أنه من الصعب استرداد رأس المومياوات ولا بد من إجراءات عبر الآثار من خلال السفارة المصرية لتتبعها وإتخاذ مايلزم طبقا للقانون.

 

زاهي حواس مومياء مصرية ة لميس الحديدي ر السفارة المصرية المومياوات

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