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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس: وجه توت غنخ آمون الإفريقي تزييف للتاريخ

زاهي حواس
زاهي حواس

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، ووزير الاثار الاسبق، أن المصري القديم كان متقدم في كافة أمور الحياة، منوهًا بأن مملكة كوش حكمت مصر في نهاية العصر الفرعوني لمدة بسيطة جدًا، موضحًا أن الملك توت غنخ آمون ليس لهم صلة بالجنس الإفريقي. 

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زاهي حواس: فيلم كليوباترا تزييف للتاريخ

وأوضح "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه ولابد أن يكون هناك موقف جاد من قبل وزارة السياحة والآثار في مصر تجاه محاولات التزييف، مؤكدًا الحضارة المصرية لم يكن أصلها "أسود" على الإطلاق، والتزييف الذي يحدث الآن وفي قسم "كيميت" بأحد المعارض بالدول الأوروبية وليس لها قيمة.

 

وأشار إلى أننا لسنا ضد السود ولكن ضد تزييف التاريخ والحقائق، مؤكدًا أن وجه توت غنخ آمون بملامح أفريقية تزييف للتاريخ، منوهًا بأن الرد الأمثل بدأ من قبل الشركة المتحدة لخدمات الإعلام، والتي قررت إنتاج فيلم عن "كيلوباترا" ولابد أن يكون هذا الفيلم عالمي ويعرض عبر قناة كبيرة ويبين حق المصريين في النيل

زاهي زاهي حواس توت عنخ آمون التاريخ اخبار التوك شو

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