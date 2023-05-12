ناقد رياضي: اتحاد الكرة أدمن الإخفاق ودائما ما يضع نفسه في المشاكل

أكد الناقد الرياضي عاطف عبدالواحد، أن اتحاد الكرة لم يضع أي خطط ملموسة لحل المشكلات الإدارية، مشددًا على أن فينجادا كان يمتلك خطة رائعة لتطوير الكرة المصرية، لافتا أننا نعيش فوضى على مستوى كرة القدم في مصر.

وأوضح عاطف عبد الواحد، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن اتحاد الكرة أدمن الإخفاق على مستوى المنتخبات وادمن المشاكل، مشددًا على أن اتحاد الكرة دائمًا ما يضع نفسه في المشاكل بنفسه، وبدأت المشاكل من إخفاق منتخب أول وعدم وصول الناشئين لبطولة إفريقيا، بجانب إخفاق منتخب الشباب وخروجه من إفريقيا في بطولة منظمه في مصر، وهذا يعني فشل في إدارة المنتخبات.

القيد في نادي الزمالك

وأشار إلى أنه يجب خطة في إدارة الكرة والتعاقد مع أي مدير فني، والتعلم من أخطاء الماضي، منوهًا بأن المشاكل تأكد على أن جمال علام ليس هو من يدير فعليًا، موضحًا أن مشهد قيد الزمالك حدث به سيناريو غريب ووجود رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة ويتحدث مع أحد أعضاء الاتحاد.

