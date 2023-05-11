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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الدوري والكأس.. ورطة اتحاد الكرة بسبب الأهلي وأبطال إفريقيا

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن مصير مباريات النادي الأهلي وورطة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في حال تأهل المارد الأحمر الي نهائي دوري أبطال إفريقيا وحصد اللقب القاري . 

ويستضيف غدا يوم الجمعة فريق الترجي نظيره النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وتقام مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي في القاهرة، الجمعة يوم 19 مايو الحالي.

 وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مهمة إدارة مباراة الذهاب بين النادي الأهلي ونظيره الترجي إلى الحكم الموريتاني دحان بيده، ويعاونه جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.

وتأهل فريق الأهلي الي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الرجاء المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدفين دون رد ليواجه الترجي التونسي فى نصف النهائي.

بينما بلغ الترجي نصف النهائي على حساب فريق شبيبة القبائل الجزائرى بنتيجة 3/ 1 ذهابا وإيابا.

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الأهلي يربك حسابات لجنة المسابقات 

قال عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: من بدرى أيها السادة فى حالة صعود النادى الأهلي لنهائى دورى أبطال أفريقيا لن ينتهى الدورى العام المصري أو كأس مصر قبل 15 يوليو 2023 و لن نتمكن من فتح باب القيد للموسم الجديد وذلك لعدة أسباب:
بنهاية شهر مايو سيكون متبقى للنادى الأهلى 10 مباريات بالدورى ومباراة بكأس مصر بدور الـ 32 الدور الوحيد المعلن تاريخه حتى الآن.
تابع: لن يلعب الأهلي اى مباريات محلية من هذه المباريات خلال شهر يونيو الإ بداية من 23 يونيو وذلك لأن ذهاب المباراة النهائية تحدد له يوم 4 يونيو و الإياب يوم 11 يونيو و وفقاً للائحة لا يتم إقامة أى مباريات محلية بين مباراتى الذهاب و الإياب.
أضاف: الأجندة الدولية لشهر يونيو تبدأ خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو. وإذا تم ضغط الأهلى بشدة بعد نهاية الأجندة الدولية لن تستطيع إدارة المسابقات بالرابطة جعله يلعب أكثر من 7 مباريات خلال 3 أسابيع و سيتبقى 4 مباريات.
وقال أيضا: أتمنى من إدارات أندية الدورى المصرى التخطيط لعمل معسكر إعداد خلال توقف الدورى من 15 يوليو إلى 5 أغسطس فترة البطولة العربية للأندية والمقامة بالسعودية.
واستطرد: الإعلان من الآن أن آخر 3 أسابيع بالدورى سيتم لعبها فى توقيت واحد بنسبة للأندية المتنافسة على الدورى وتحديد المراكز والهبوط و ستكون بعد منتصف أغسطس لإحتمالية فوز النادى الأهلى المصرى بدورى أبطال أفريقيا والمشاركة بكأس السوبر الأفريقي خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023
واختتم حديثه قائلا: تحديد موعد خلال شهر يونيو لمباراة حرس الحدود و الأهلى المؤجلة من الدور الأول لدورى وذلك لتفعيل إعتماد ترتيب الدور الأول للمشاركة الأفريقية والتى بدونها سيتم إرسال نفس أسماء الأندية المشاركة هذا العام

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