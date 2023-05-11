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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الترجي .. الأهلي يتصدر قائمة الفرق المشاركة بمونديال 2025

النادي الأهلي
النادي الأهلي

‏يستضيف فريق الترجي غداً نظيره النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وتقام مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي في القاهرة، الجمعة يوم 19 مايو الحالي.

 وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مهمة إدارة مباراة الذهاب بين النادي الأهلي ونظيره الترجي إلى الحكم الموريتاني دحان بيده، ويعاونه جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.

وتأهل فريق الأهلي الي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الرجاء المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدفين دون رد ليواجه الترجي التونسي فى نصف النهائي.

بينما بلغ الترجي نصف النهائي على حساب فريق شبيبة القبائل الجزائرى بنتيجة 3/ 1 ذهابا وإيابا.

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الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية 2025 حتى الآن

ويتواجد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي  فى نهائيات مونديال العالم للأندية 2025 . 

ونجحت العديد من الفرق فى مختلف دوريات العالم في بلوغ نهائيات كأس العالم للأندية 2025 وجاءت القايمة على النحو التالي: 


أفريقيا 
الأهلى المصرى
الوداد المغربي
 

آسيا
الهلال السعودي
اوراوا الياباني
 

الكونكاكاف
مونتيري المكسيك
سياتل ساوندرز الأمريكى
 

أوروبا
تشيلسي الإنجليزي
ريال مدريد الإسبانى
 

أمريكا الجنوبية
فلامنجو البرازيلي
بالميراس البرازيلى

الترجي الأهلى دوري ابطال افريقيا كاف مارسيل كولر مونديال العالم للأندية 2025

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