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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مي حلمي تستعرض جمالها وأناقتها بالأسود

مى حلمي
مى حلمي

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت مي حلمي فى الصور باطلالة جذابة وهي مرتدية فستان مجسم اسود اللون، مع شعرها الاشقر المنسدل، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا واللون الأحمر في الشفاه.


من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.


برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتى تحدث فى كل حين، باستضافة كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.

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مذيعة مصرية فستان مجسم تستعرض جمالها برنامج الحكم بإطلالة جذابة الأعلامية مي حلمي

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