طريقة عمل طعمية الحمص في البيت| بأسهل الخطوات

طعمية الحمص من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طعمية الحمص فيما يلي….

مقادير طعمية الحمص



نصف كيلو حمص الشام

حزمة بقدونس مفروم

حزمة كزبرة مفرومة

كرات بلدي مفروم

بصلة كبيرة أرباع

4فص ثوم صحيح

ملعقة كبيرة بيكنج صودا

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي



طريقة تحضير طعمية الحمص

في الكبة نضع كل المكونات ماعادا التوابل ونضيف عليها القليل من الماء، ونخلط جيدا حتى تتكون عجينة الطعمية ثم نضعها في بولة ونضيف عليها كل التوابل ونعجنها باليد جيداً ثم نشكلها على شكل أقراص ونضع على الوجه سمسم ونقليها في زيت غزير ساخن وتقدم بالهنا والشفا.

