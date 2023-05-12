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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طعمية الحمص في البيت| بأسهل الخطوات

طريقة عمل طعمية الحمص
طريقة عمل طعمية الحمص

طعمية الحمص من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طعمية الحمص فيما يلي….

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مقادير طعمية الحمص 
 

نصف كيلو حمص الشام
حزمة بقدونس مفروم
حزمة كزبرة مفرومة
كرات بلدي مفروم
بصلة كبيرة أرباع
4فص ثوم صحيح
ملعقة كبيرة بيكنج صودا
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي


طريقة تحضير طعمية الحمص

في الكبة نضع كل المكونات ماعادا التوابل ونضيف عليها القليل من الماء، ونخلط جيدا حتى تتكون عجينة الطعمية ثم نضعها في بولة ونضيف عليها كل التوابل ونعجنها باليد جيداً ثم نشكلها على شكل أقراص ونضع على الوجه سمسم ونقليها في زيت غزير ساخن وتقدم بالهنا والشفا.
 

طعمية الحمص مقادير طعمية الحمص طريقة تحضير طعمية الحمص الشيف دعاء السمنودي طريقة عمل طعمية الحمص

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